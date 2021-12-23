Глава Перми объяснил увольнение одиозных вице-мэров

Алексей Демкин не дал своим бывшим замам «засидеться» на одном месте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин объяснил увольнение экс-заместителей Анатолия Дашкевича и Людмилы Гаджиевой после скандалов. Демкин отметил, что дал возможность бывшим подчиненным проявить себя «на более высоком уровне».

«Я счел, что эти люди [Дашкевич и Гаджиева] могут себя показать на более высоком уровне. Людям нужно давать возможность расти, чтобы они не засиделись. В целом они занимали свои места заслуженно, но я посчитал, что они могут достигнуть большего. И такая возможность им была предоставлена», — заявил Демкин в интервью «Коммерсант-Прикамье».

Анатолий Дашкевич курировал в мэрии транспортный блок, а также вопросы, связанные с дорожным строительством. В конце марта он уволился из администрации Перми. Официальной причиной его отставки называлось истечение срока действия контракта. Однако по информации источников URA.RU, близких к мэрии, Дашкевич мог оставить должность из-за собранного на него компромата. Сейчас бывший вице-премьер возглавляет Федеральное казенное учреждение Управление федеральных автодорог «Прикамье».

В свою очередь, Гаджиева уволилась из администрации Перми после череды скандалов, связанных с реализацией транспортной реформы. Впоследствии она возглавила одно из учреждений мэрии, но и там оказалась в центре скандала — подчиненные обвинили ее в необоснованном урезании им зарплат. В ноябре бывший пермский вице-мэр переехала в Москву, устроившись на работу в структуры департамента образования столицы.

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