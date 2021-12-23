Тюменцу, сбившему 7-летнего ребенка, грозит семь лет колонии

Нарушитель скрылся с места ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменец, сбивший 7-летнего ребенка и покинувший место ДТП, пойдет под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

«Как следует из материалов уголовного дела, 9 сентября около 16:00 20-летний тюменец, не имея водительского удостоверения, двигался на автомобиле Lifan по улице Демьяна Бедного. В нарушение правил дорожного движения, он на запрещающий сигнал светофора въехал на перекресток улиц Николая Чаплина и Демьяна Бедного. При повороте направо водитель сбил 7-летнего мальчика, который с мамой на зеленый сигнал светофора переходил дорогу. После этого нарушитель скрылся с места ДТП», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что нарушителя догнал другой водитель и вернул на место происшествия. По данным ГИБДД, ребенок серьезно пострадал — у него перелом ноги. Однако виновника аварии это не смутило: приехав на место, он первым делом спросил у мамы мальчика, можно ли с ней договориться.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия). Дело передано в Калининский районный суд.

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