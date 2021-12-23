В ЯНАО мэрию обязывают выплатить компенсацию ребенку через суд

Возмещение причиненного вреда находится на контроле прокуратуры Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация Лабытнанги (ЯНАО) не согласилась с решением суда о том, что мэрия должна возместить моральный ущерб ребенку, который сломал руку на детской площадке. Как сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры, не убранная от камней территория стала причиной травмы мальчика.

«Вступило в законную силу решение суда о взыскании с администрации г. Лабытнанги компенсации морального вреда несовершеннолетнему, полученного падением с качели», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В июне семилетний мальчик упал с качели и получил закрытый перелом руки в двух местах.

Прокуратура установила, что причиной травмы мальчика стала неочищенная от камней игровая площадка. Прокурор предъявил иск администрации о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда, требования которого судом были удовлетворены. Однако мэрия города с решением суда не согласилась и подала жалобу, которую оставили без удовлетворения.

В администрацию Лабытнанги агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что похожая ситуация произошла в Муравленко. Там администрация подала жалобу на решение суда о компенсации девочке, которую укусила собака. Власти объяснили это тем, что нести ответственность за случившееся должен предприниматель, с которым мэрия заключила контракт на организацию отлова безнадзорных животных.

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