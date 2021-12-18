Мэрию в ЯНАО обязали выплатить компенсацию из-за нападения собаки

Собака укусила ребенка в Муравленко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Муравленко считает неправомерным решение суда о компенсации девочке, которую укусила бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в апреле 2021 года в результате нападения безнадзорной собаки девочке причинены телесные повреждения — укушенная рана правого локтевого сустава. Несовершеннолетняя испытала физические и нравственные страдания, ей оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура предъявила к администрации иск о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, но с решением не согласилась мэрия Муравленко и подала апелляционную жалобу. Суд оставил решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. Возмещение причиненного вреда контролируется прокуратурой.

В мэрии агентству URA.RU объяснили, почему не согласны с решением суда. «Администрация города надлежащим образом исполнила свои обязанности в сфере организации отлова безнадзорных животных, заключив контракт с индивидуальным предпринимателем. Полагаем, что именно он должен нести ответственность так, как из-за ненадлежащего исполнения обязательств и произошел инцидент с укусом», — ответили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО планируют разработать закон, который позволит наказать владельцев собак, отправляющих животных на самостоятельную прогулку. Ямальские законодатели выйдут на федеральный уровень с инициативой прописать определение «агрессивная собака».