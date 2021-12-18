18 декабря 2021
17 декабря 2021
16 декабря 2021

Мэрию в ЯНАО обязали выплатить компенсацию из-за нападения собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Галкинский мост. Курган, собака, поле, зима, дети без присмотра, ребенок один
Собака укусила ребенка в Муравленко Фото:

Администрация Муравленко считает неправомерным решение суда о компенсации девочке, которую укусила бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что в апреле 2021 года в результате нападения безнадзорной собаки девочке причинены телесные повреждения — укушенная рана правого локтевого сустава. Несовершеннолетняя испытала физические и нравственные страдания, ей оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура предъявила к администрации иск о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, но с решением не согласилась мэрия Муравленко и подала апелляционную жалобу. Суд оставил решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. Возмещение причиненного вреда контролируется прокуратурой.

В мэрии агентству URA.RU объяснили, почему не согласны с решением суда. «Администрация города надлежащим образом исполнила свои обязанности в сфере организации отлова безнадзорных животных, заключив контракт с индивидуальным предпринимателем. Полагаем, что именно он должен нести ответственность так, как из-за ненадлежащего исполнения обязательств и произошел инцидент с укусом», — ответили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО планируют разработать закон, который позволит наказать владельцев собак, отправляющих животных на самостоятельную прогулку. Ямальские законодатели выйдут на федеральный уровень с инициативой прописать определение «агрессивная собака».

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Администрация Муравленко считает неправомерным решение суда о компенсации девочке, которую укусила бездомная собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что в апреле 2021 года в результате нападения безнадзорной собаки девочке причинены телесные повреждения — укушенная рана правого локтевого сустава. Несовершеннолетняя испытала физические и нравственные страдания, ей оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Прокуратура предъявила к администрации иск о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, но с решением не согласилась мэрия Муравленко и подала апелляционную жалобу. Суд оставил решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. Возмещение причиненного вреда контролируется прокуратурой. В мэрии агентству URA.RU объяснили, почему не согласны с решением суда. «Администрация города надлежащим образом исполнила свои обязанности в сфере организации отлова безнадзорных животных, заключив контракт с индивидуальным предпринимателем. Полагаем, что именно он должен нести ответственность так, как из-за ненадлежащего исполнения обязательств и произошел инцидент с укусом», — ответили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО планируют разработать закон, который позволит наказать владельцев собак, отправляющих животных на самостоятельную прогулку. Ямальские законодатели выйдут на федеральный уровень с инициативой прописать определение «агрессивная собака».
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