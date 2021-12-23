23 декабря 2021

Свердловское министерство привлекут к суду по делу «Гортранса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондукторы и водители «Гортранса» Екатеринбурга требуют пересчитать зарплаты Фото:

Министерство транспорта Свердловской области привлекут к судебному разбирательству по делу о перерасчете зарплат водителей «Гортранса» Екатеринбурга. Ведомство станет посредником в споре. Решение об этом принято на открытом слушании суда, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Суд определил назначить процедуру медиации и привлечь к участию в деле в качестве третьего лица министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области как одного из участников социального партнерства», — передает решение судьи корреспондент. Следующее заседание по делу намечено на 8 февраля.

Ранее сообщалось, что работники «Гортранса» Екатеринбурга требуют перерасчета зарплат. Третья сторона от ответчика — администрация города — считает, что денег на зарплаты работников у «Гортранса» нет из-за граждан на самоизоляции. Самыми активными пользователями общественного транспорта Екатеринбурга, по мнению представителя мэрии, являются пенсионеры, которым по указу губернатора необходимо соблюдать требования самоизоляции.

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Министерство транспорта Свердловской области привлекут к судебному разбирательству по делу о перерасчете зарплат водителей «Гортранса» Екатеринбурга. Ведомство станет посредником в споре. Решение об этом принято на открытом слушании суда, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Суд определил назначить процедуру медиации и привлечь к участию в деле в качестве третьего лица министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области как одного из участников социального партнерства», — передает решение судьи корреспондент. Следующее заседание по делу намечено на 8 февраля. Ранее сообщалось, что работники «Гортранса» Екатеринбурга требуют перерасчета зарплат. Третья сторона от ответчика — администрация города — считает, что денег на зарплаты работников у «Гортранса» нет из-за граждан на самоизоляции. Самыми активными пользователями общественного транспорта Екатеринбурга, по мнению представителя мэрии, являются пенсионеры, которым по указу губернатора необходимо соблюдать требования самоизоляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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