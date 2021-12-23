Свердловское министерство привлекут к суду по делу «Гортранса»

Кондукторы и водители «Гортранса» Екатеринбурга требуют пересчитать зарплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство транспорта Свердловской области привлекут к судебному разбирательству по делу о перерасчете зарплат водителей «Гортранса» Екатеринбурга. Ведомство станет посредником в споре. Решение об этом принято на открытом слушании суда, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Суд определил назначить процедуру медиации и привлечь к участию в деле в качестве третьего лица министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области как одного из участников социального партнерства», — передает решение судьи корреспондент. Следующее заседание по делу намечено на 8 февраля.

Ранее сообщалось, что работники «Гортранса» Екатеринбурга требуют перерасчета зарплат. Третья сторона от ответчика — администрация города — считает, что денег на зарплаты работников у «Гортранса» нет из-за граждан на самоизоляции. Самыми активными пользователями общественного транспорта Екатеринбурга, по мнению представителя мэрии, являются пенсионеры, которым по указу губернатора необходимо соблюдать требования самоизоляции.

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