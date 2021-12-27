Иван Ургант может провести мероприятие за четыре миллиона рублей Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Выступление звезды российской эстрады Аллы Пугачевой на новогоднем корпоративе обойдется приблизительно в 100 тысяч евро, а пригласить ведущего Ивана Урганта будет стоить около 50 тысяч евро. Эти данные URA.RU сообщили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

«Стоимость выступления Полины Гагариной начинается от 60 000 евро, Niletto — от 2 млн рублей. Иван Ургант выступит примерно за 50 000 евро, а Алла Пугачева за 100 000 евро, Елка от — 1,5-2 млн рублей, Лолита Милявская — от 1,5 млн рублей», — сообщили в НАОМ.

В ассоциации отметили, что ценники актуальны на последний запрос о стоимости выступления каждого артиста. «Цены могут отличаться в зависимости от места выступления. Некоторые артисты к Новому году подняли цены, но многие и опустили. Артист стоит столько, сколько он хочет в этот момент стоить», — объяснили в НАОМ.

Спрос на выступления в этом году резко вырос. «Сейчас с корпоративами ситуация крайне странная. Очень много запросов и очень много отбоев, потому что боятся», — рассказал URA.RU член НАОМ, основатель событийного агентства Private case Павел Воронцов.

Ранее организаторы мероприятий сообщали, что концерт Сергея Шнурова и Григория Лепса стоит порядка 15 миллионов рублей. Выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Ирины Аллегровой обойдутся приблизительно в 12 миллионов рублей.

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