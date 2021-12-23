Мэр Екатеринбурга настроил олигарха на переизбрание Куйвашева

Алексей Орлов уже начал давать поручения по партийной линии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Валерий Савельев, бизнесмен (AVS Group), экс-депутат свердловского заксобрания сохранит за собой пост секретаря Чкаловского отделения «Единой России» и будет отвечать за территорию на губернаторских выборах 2022 года. По словам источника URA.RU в городских структурах власти, такую установку Савельеву озвучил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Они встречались в кабинете Орлова на этой неделе. Савельеву было сказано, что впереди губернаторская кампания, нужно начинать к ней готовиться по партийной линии», — поделился источник. Вице-президент AVS Group Андрей Станкевич сказал URA.RU: «Да, так и есть». При этом ранее в политтусовке ходили слухи, что Савельев, не сумевший переизбраться в заксобрание в сентябре 2021 года, якобы утрачивает интерес к политике и собирается сократить финансирование Чкаловского отделения «ЕР».

В середине декабря URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что Орлов, скорее всего, займет пост замсекретаря свердловской «Единой России» и будет курировать партийные ячейки в Екатеринбурге. В декабре реготделение возглавил губернатор Евгений Куйвашев, который с большой долей вероятности выдвинется на новый пятилетний срок в 2022 году. Выборы пройдут в сентябре.

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