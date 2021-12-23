Власти Тюмени назвали условие, при котором дети должны сдать ПЦР

Несовершеннолетние, приезжающие в Тюменскую область из-за рубежа, должны сдавать ПЦР-тесты на коронавирус так же, как и их родители. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора региона.
«По приезду в Россию граждане должны пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней. Делать это не нужно при наличии вакцинации за последний год, или сведений о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев. Обращаем особое внимание, что эти требования относятся не только ко взрослым, но и к детям вне зависимости от возраста», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
Данные о результатах теста, вакцинации или болезни нужно загрузить на сайт Госуслуг. За детей это делают родители. В ином случае тюменцам положен штраф. Так, за невыполнение условий в настоящее время уже наказаны 220 жителей региона. Общая сумма взысканий составила более 2,5 млн рублей.
Несовершеннолетние, приезжающие в Тюменскую область из-за рубежа, должны сдавать ПЦР-тесты на коронавирус так же, как и их родители. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора региона. «По приезду в Россию граждане должны пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней. Делать это не нужно при наличии вакцинации за последний год, или сведений о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев. Обращаем особое внимание, что эти требования относятся не только ко взрослым, но и к детям вне зависимости от возраста», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Данные о результатах теста, вакцинации или болезни нужно загрузить на сайт Госуслуг. За детей это делают родители. В ином случае тюменцам положен штраф. Так, за невыполнение условий в настоящее время уже наказаны 220 жителей региона. Общая сумма взысканий составила более 2,5 млн рублей.