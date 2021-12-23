Власти Тюмени назвали условие, при котором дети должны сдать ПЦР

24 декабря 2021 в 13:46 Размер текста - 17 +

Возвращаясь из-за границы, тюменцы должны сделать тест на коронавирус и себе, и детям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Несовершеннолетние, приезжающие в Тюменскую область из-за рубежа, должны сдавать ПЦР-тесты на коронавирус так же, как и их родители. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора региона. «По приезду в Россию граждане должны пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней. Делать это не нужно при наличии вакцинации за последний год, или сведений о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев. Обращаем особое внимание, что эти требования относятся не только ко взрослым, но и к детям вне зависимости от возраста», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Данные о результатах теста, вакцинации или болезни нужно загрузить на сайт Госуслуг. За детей это делают родители. В ином случае тюменцам положен штраф. Так, за невыполнение условий в настоящее время уже наказаны 220 жителей региона. Общая сумма взысканий составила более 2,5 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Несовершеннолетние, приезжающие в Тюменскую область из-за рубежа, должны сдавать ПЦР-тесты на коронавирус так же, как и их родители. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора региона. «По приезду в Россию граждане должны пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней. Делать это не нужно при наличии вакцинации за последний год, или сведений о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев. Обращаем особое внимание, что эти требования относятся не только ко взрослым, но и к детям вне зависимости от возраста», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Данные о результатах теста, вакцинации или болезни нужно загрузить на сайт Госуслуг. За детей это делают родители. В ином случае тюменцам положен штраф. Так, за невыполнение условий в настоящее время уже наказаны 220 жителей региона. Общая сумма взысканий составила более 2,5 млн рублей.