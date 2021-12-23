23 декабря 2021

В Росимуществе объяснили, зачем уничтожают конфискованную одежду

© Служба новостей «URA.RU»
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Здесь маркет. Тюмень, женская одежда, одежда, здесь маркет
На одежду незаконно нанесли товарные знаки Фото:

Конфискованную одежду в Курганской области уничтожают из-за того, что на нее незаконно нанесены товарные знаки. Такие вещи не могут находиться в обороте. Об этом URA.RU сообщили в МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях.

«Необходимость уничтожения одежды и невозможность ее передачи нуждающимся, помимо постановления суда, обуславливается представленным органом внутренним дел заключением эксперта. <…> [Одежда] не соответствуют требованиям, предъявляемым к оригинальным товарным знакам, <…> и не может находиться в обороте», — рассказали в ведомстве.

В 2021 году в Курганской области уничтожили 8 393 пары конфискованных спортивных брюк, джинсов, носков, а также спортивные костюмы и женские юбки, которые хотели продать под видом одежды известных брендов. Ранее стало известно, что в регионе решили уничтожить 13 тонн нелегальной одежды.

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Конфискованную одежду в Курганской области уничтожают из-за того, что на нее незаконно нанесены товарные знаки. Такие вещи не могут находиться в обороте. Об этом URA.RU сообщили в МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. «Необходимость уничтожения одежды и невозможность ее передачи нуждающимся, помимо постановления суда, обуславливается представленным органом внутренним дел заключением эксперта. <…> [Одежда] не соответствуют требованиям, предъявляемым к оригинальным товарным знакам, <…> и не может находиться в обороте», — рассказали в ведомстве. В 2021 году в Курганской области уничтожили 8 393 пары конфискованных спортивных брюк, джинсов, носков, а также спортивные костюмы и женские юбки, которые хотели продать под видом одежды известных брендов. Ранее стало известно, что в регионе решили уничтожить 13 тонн нелегальной одежды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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