Суд отправил в тюрьму блогера, помочившегося на портрет ветерана

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Матвея Юферова приговорили к четырем годам лишения свободы Фото:

Мосгорсуд приговорил 19-летнего блогера Матвея Юферова к четырем годам колонии за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны. Блогер, находясь на Аллее славы в Москве, помочился на портрет ветерана, снял все на телефон и выложил в интернет.

«Суд назначил Матвею Юферову наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также блогеру запрещено размещать материалы в интернете сроком на пять лет», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы.

Согласно данным прокуратуры Москвы, блогер, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу. Прокуратура требовала для Юферова максимального срока — пять лет в колонии общего режима.

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Мосгорсуд приговорил 19-летнего блогера Матвея Юферова к четырем годам колонии за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны. Блогер, находясь на Аллее славы в Москве, помочился на портрет ветерана, снял все на телефон и выложил в интернет. «Суд назначил Матвею Юферову наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также блогеру запрещено размещать материалы в интернете сроком на пять лет», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. Согласно данным прокуратуры Москвы, блогер, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу. Прокуратура требовала для Юферова максимального срока — пять лет в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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