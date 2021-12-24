Суд отправил в тюрьму блогера, помочившегося на портрет ветерана

Мосгорсуд приговорил 19-летнего блогера Матвея Юферова к четырем годам колонии за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны. Блогер, находясь на Аллее славы в Москве, помочился на портрет ветерана, снял все на телефон и выложил в интернет.
«Суд назначил Матвею Юферову наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также блогеру запрещено размещать материалы в интернете сроком на пять лет», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы.
Согласно данным прокуратуры Москвы, блогер, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу. Прокуратура требовала для Юферова максимального срока — пять лет в колонии общего режима.
Мосгорсуд приговорил 19-летнего блогера Матвея Юферова к четырем годам колонии за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны. Блогер, находясь на Аллее славы в Москве, помочился на портрет ветерана, снял все на телефон и выложил в интернет. «Суд назначил Матвею Юферову наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также блогеру запрещено размещать материалы в интернете сроком на пять лет», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. Согласно данным прокуратуры Москвы, блогер, находясь на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу. Прокуратура требовала для Юферова максимального срока — пять лет в колонии общего режима.