Педагогов в Салехарде поселят в общежитиях

24 декабря 2021 в 16:41 Размер текста - 17 +

Учителям будут предоставлять комнаты в общежитиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Салехарда (ЯНАО) планируют строительство двух общежитий для педагогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Сейчас проводится экспертиза проектной документации. В 2022 году начнем строительство двух общежитий. В 2023 году запланировано окончание строительства», — сообщили агентству в мэрии Салехарда. Таким образом власти планируют привлечь в регион молодых специалистов и снизить кадровый дефицит в этой сфере. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что северные надбавки учителям будут начисляться с первого дня работы в регионе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Салехарда (ЯНАО) планируют строительство двух общежитий для педагогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Сейчас проводится экспертиза проектной документации. В 2022 году начнем строительство двух общежитий. В 2023 году запланировано окончание строительства», — сообщили агентству в мэрии Салехарда. Таким образом власти планируют привлечь в регион молодых специалистов и снизить кадровый дефицит в этой сфере. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что северные надбавки учителям будут начисляться с первого дня работы в регионе.