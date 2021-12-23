Педагогов в Салехарде поселят в общежитиях

Власти Салехарда (ЯНАО) планируют строительство двух общежитий для педагогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Сейчас проводится экспертиза проектной документации. В 2022 году начнем строительство двух общежитий. В 2023 году запланировано окончание строительства», — сообщили агентству в мэрии Салехарда.
Таким образом власти планируют привлечь в регион молодых специалистов и снизить кадровый дефицит в этой сфере. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что северные надбавки учителям будут начисляться с первого дня работы в регионе.
Власти Салехарда (ЯНАО) планируют строительство двух общежитий для педагогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Сейчас проводится экспертиза проектной документации. В 2022 году начнем строительство двух общежитий. В 2023 году запланировано окончание строительства», — сообщили агентству в мэрии Салехарда. Таким образом власти планируют привлечь в регион молодых специалистов и снизить кадровый дефицит в этой сфере. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что северные надбавки учителям будут начисляться с первого дня работы в регионе.