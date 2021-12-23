23 декабря 2021
22 декабря 2021

Педагогов в Салехарде поселят в общежитиях

© Служба новостей «URA.RU»
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Учителям будут предоставлять комнаты в общежитиях Фото:

Власти Салехарда (ЯНАО) планируют строительство двух общежитий для педагогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сейчас проводится экспертиза проектной документации. В 2022 году начнем строительство двух общежитий. В 2023 году запланировано окончание строительства», — сообщили агентству в мэрии Салехарда.

Таким образом власти планируют привлечь в регион молодых специалистов и снизить кадровый дефицит в этой сфере. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что северные надбавки учителям будут начисляться с первого дня работы в регионе.

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Власти Салехарда (ЯНАО) планируют строительство двух общежитий для педагогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Сейчас проводится экспертиза проектной документации. В 2022 году начнем строительство двух общежитий. В 2023 году запланировано окончание строительства», — сообщили агентству в мэрии Салехарда. Таким образом власти планируют привлечь в регион молодых специалистов и снизить кадровый дефицит в этой сфере. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что северные надбавки учителям будут начисляться с первого дня работы в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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