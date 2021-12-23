СК «Восток» заплатит миллионы за фиктивные трансформаторы

По решению суда сетевая компания «Восток» должна выплатить застройщику «Брусника» более 18 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Установка фиктивных трансформаторных подстанций и другие нарушения на строящемся объекте компании «Брусника» обойдутся тюменской СК «Восток» в 18,8 млн рублей. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Тюменской области. В эту сумму входит компенсация за неосновательное обогащение и судебные издержки. Об этом URA.RU рассказали юристы компании «Брусника».

«Арбитражный суд Тюменской области встал на сторону «Брусники» в споре с сетевой компанией «Восток». Последняя вынуждена будет вернуть девелоперу 18,5 млн рублей неосновательного обогащения, а также заплатит 115,7 тыс. рублей госпошлины и 360 тыс. рублей за проведение экспертизы. Спор между «Брусникой» и «Востоком» возник из-за нарушения сетевой компанией условий договора техприсоединения в строящемся квартале «Октябрьский», — сообщила агентству директор по правовым вопросам «Брусники» Марина Митяшина.

По ее словам, судебной экспертизой установлено, что работы, выполненные СК «Восток» на объекте «Брусники», не соответствуют требованиям закона и выданным техусловиям. В частности выяснилось, что подрядчик установил на площадке две фиктивные трансформаторные подстанции, демонтированные позднее по решению судов. Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск «Брусники» к сетевикам в полном объеме.

Также СК «Восток» проиграла «Бруснике» и департаменту имущественных отношений Тюменской области по другому делу. Восьмой арбитражный апелляционный суд, куда обратились представители сетевой компании, подтвердил отсутствие права собственности ответчика на 13 подстанций и факт недобросовестных действий сетевой компании по созданию имущественной базы. Соответствующее решение об этом ранее принял тюменский арбитражный суд. В адрес СК «Восток» URA.RU направлен письменный запрос.

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