23 декабря 2021
22 декабря 2021

В ЯНАО потратят десятки миллионов на контроль за лесными пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
Власти готовятся к пожароопасному сезону Фото:

Власти ЯНАО выделили около 67 миллионов рублей на авиационное патрулирование лесов в пожароопасный сезон. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по авиационному патрулированию лесов на землях лесного фонда, расположенных на территории Красноселькупского лесничества Ямало-Ненецкого автономного округа в пожароопасный сезон 2022 года», — говорится в аукционе. На данную территорию выделили более 20 миллионов рублей.

Также департамент природно-ресурсного регулирования ищет поставщиков на патрулирование лесов в Таркосалинском и Ноябрьском лесничествах за 22 миллиона рублей и в Ямальском и Надымском за 25 миллионов. Общая площадь патрулирования составит более 26 тысяч гектаров.

Контракты будут действовать в пожароопасный сезон — с 10 мая по 1 октября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2020 года разгорелся крупный пожар в Красноселькупском районе ЯНАО. Огнем были охвачены более 220 гектаров леса, а в тушении участвовали десятки пожарных.

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Власти ЯНАО выделили около 67 миллионов рублей на авиационное патрулирование лесов в пожароопасный сезон. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Оказание услуг по авиационному патрулированию лесов на землях лесного фонда, расположенных на территории Красноселькупского лесничества Ямало-Ненецкого автономного округа в пожароопасный сезон 2022 года», — говорится в аукционе. На данную территорию выделили более 20 миллионов рублей. Также департамент природно-ресурсного регулирования ищет поставщиков на патрулирование лесов в Таркосалинском и Ноябрьском лесничествах за 22 миллиона рублей и в Ямальском и Надымском за 25 миллионов. Общая площадь патрулирования составит более 26 тысяч гектаров. Контракты будут действовать в пожароопасный сезон — с 10 мая по 1 октября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2020 года разгорелся крупный пожар в Красноселькупском районе ЯНАО. Огнем были охвачены более 220 гектаров леса, а в тушении участвовали десятки пожарных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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