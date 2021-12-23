23 декабря 2021

Пермский губернатор назначил себя куратором всех строек региона

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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин пока может доверить строительный блок только себе Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что намерен взять на себя полномочия «строительного» вице-премьера в регионе. На встрече с главными редакторами СМИ 24 декабря он сообщил, что пока «не видит специалиста» на это вакантное место и «боится ошибиться».

«Хочу сам курировать стройку, хочу вникнуть в детали каждой стройки. Тогда мне будет проще принимать управленческие решения. Я и так напрямую работаю с министром транспорта и министром строительства. К министру транспорта у меня претензий нет, у министра строительства есть прогресс, но и есть куда стремиться», — заявил он.

Речь идет о давних стройках. Махонин привел в пример больницу в Юрле, которую не могут построить 17 лет.

Ставка вице-премьера по вопросам инфраструктуры (минстрой, минстранс, минимущества, госстройнадзор) в Пермском крае открыта с лета 2021 года. Тогда по собственному желанию уволился зампред правительства Григорий Невоструев. В вопросах строительства в статусе советника с 2020 года Дмитрию Махонину помогает депутат заксобрания Павел Черепанов.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что намерен взять на себя полномочия «строительного» вице-премьера в регионе. На встрече с главными редакторами СМИ 24 декабря он сообщил, что пока «не видит специалиста» на это вакантное место и «боится ошибиться». «Хочу сам курировать стройку, хочу вникнуть в детали каждой стройки. Тогда мне будет проще принимать управленческие решения. Я и так напрямую работаю с министром транспорта и министром строительства. К министру транспорта у меня претензий нет, у министра строительства есть прогресс, но и есть куда стремиться», — заявил он. Речь идет о давних стройках. Махонин привел в пример больницу в Юрле, которую не могут построить 17 лет. Ставка вице-премьера по вопросам инфраструктуры (минстрой, минстранс, минимущества, госстройнадзор) в Пермском крае открыта с лета 2021 года. Тогда по собственному желанию уволился зампред правительства Григорий Невоструев. В вопросах строительства в статусе советника с 2020 года Дмитрию Махонину помогает депутат заксобрания Павел Черепанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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