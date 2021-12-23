В Тюмени пьяных водителей будут ловить по новой системе

С 24 декабря в Тюмени начнутся проверки водителей на трезвость Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В Тюмени наряды ДПС проведут сплошные и точечные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Первые рейды начнутся вечером 24 декабря. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что впервые проверки пройдут по новой системе, анонсированной ранее главой УМВД России по Тюменской области Леонидом Коломийцем.

«Проверки начнутся вечером 24 декабря. И массовые, и точечные. Массовые, они же сплошные — пройдут на центральных улицах города. Точечные — во дворах и на окраинах», — пояснил собеседник агентства, близкий к правоохранительным структурам.

Он добавил, что впервые рейды пройдут по новой системе, анонсированной ранее начальником УМВД по Тюменской области Леонидом Коломийцем. «Раньше сплошные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения проводились, в основном, в утренние часы. Впервые большая часть сплошных проверок на выходных пройдет в вечерние и ночные часы. Утром и днем инспекторы сделают акцент на точечных проверках», — добавил собеседник URA.RU.

Комментарий представителя регионального управления ГИБДД ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени любителей пьяной езды будут вычислять с помощью скрытых патрулей и дронов.

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