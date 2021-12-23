23 декабря 2021

Мэр Челябинска поручила проверить скандальный арт-объект. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптурная композиция Киты. Челябинск , киты, скульптурная композиция, арт-сквер
Проволочные «киты» вызвали возмущение у челябинцев и сомнения у властей Фото:

В Челябинске проведут дополнительную экспертизу артобъекта «Киты» на набережной реки Миасс, вызвавшего неоднозначную реакцию горожан. Соответствующее поручение дала подчиненным мэр Наталья Котова.

«По поручению главы Челябинска, в ближайшее время будет проведена независимая экспертиза новых арт-объектов (китов), установленных на набережной реки Миасс. Будет оцениваться соответствие материалов техническому заданию. Также будет проведена стоимостная экспертиза. По результатам будет приниматься решение о приемке и оплате данных конструкций», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра.

Сомнения том, что фигуры китов стоят 9,7 млн рублей, жители города высказали в соцсетях. Пользователи заявили, что цена завышена в несколько раз.

«Огромные киты на набережной в вечернее время. Стоит напомнить, что проект обошелся бюджету почти в 10 млн рублей. Как думаете, стоит оно того?» — усомнился один из жителей в паблике «Интересное в Челябинске» в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии Челябинска URA.RU заявили, что артобъект устанавливала фирма из Санкт-Петербурга. На конкурс заявились три организации, власти выбрали ту, что предложила наименьшую цену.

Скульптурная композиция Киты. Челябинск
Многие челябинцы усомнились, что композиция из «строительной проволоки и блесток» может стоить почти 10 млн рублей
Фото:
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В Челябинске проведут дополнительную экспертизу артобъекта «Киты» на набережной реки Миасс, вызвавшего неоднозначную реакцию горожан. Соответствующее поручение дала подчиненным мэр Наталья Котова. «По поручению главы Челябинска, в ближайшее время будет проведена независимая экспертиза новых арт-объектов (китов), установленных на набережной реки Миасс. Будет оцениваться соответствие материалов техническому заданию. Также будет проведена стоимостная экспертиза. По результатам будет приниматься решение о приемке и оплате данных конструкций», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра. Сомнения том, что фигуры китов стоят 9,7 млн рублей, жители города высказали в соцсетях. Пользователи заявили, что цена завышена в несколько раз. «Огромные киты на набережной в вечернее время. Стоит напомнить, что проект обошелся бюджету почти в 10 млн рублей. Как думаете, стоит оно того?» — усомнился один из жителей в паблике «Интересное в Челябинске» в соцсети «ВКонтакте». В мэрии Челябинска URA.RU заявили, что артобъект устанавливала фирма из Санкт-Петербурга. На конкурс заявились три организации, власти выбрали ту, что предложила наименьшую цену.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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