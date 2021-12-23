В Челябинской области пенсионерка насмерть замерзла в овраге

Полиция выясняет обстоятельства смерти пожилой женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионерку из Магнитогорска (Челябинская область) после четырех дней поисков нашли 24 декабря мертвой на дне оврага. Тело женщины обнаружили за поселком Светлым в Пластовском районе. Эту информацию URA.RU подтвердили в полиции.

«Факт обнаружения тела подтверждаем. В данный момент устанавливаются обстоятельства смерти», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД области.

В группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» пользователи также сообщили о смерти потерявшейся пенсионерки. По их словам, женщина умерла от обморожения.

Поиски женщины организовал ее внук. В последний раз она выходила на связь 20 декабря. Она описала внуку местность, в которой находится, и сообщила, что лежит в грязи на дне оврага. После этого связь с пенсионеркой была потеряна.