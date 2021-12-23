23 декабря 2021

В Челябинской области пенсионерка насмерть замерзла в овраге

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет обстоятельства смерти пожилой женщины Фото:

Пенсионерку из Магнитогорска (Челябинская область) после четырех дней поисков нашли 24 декабря мертвой на дне оврага. Тело женщины обнаружили за поселком Светлым в Пластовском районе. Эту информацию URA.RU подтвердили в полиции.

«Факт обнаружения тела подтверждаем. В данный момент устанавливаются обстоятельства смерти», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД области.

В группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» пользователи также сообщили о смерти потерявшейся пенсионерки. По их словам, женщина умерла от обморожения.

Поиски женщины организовал ее внук. В последний раз она выходила на связь 20 декабря. Она описала внуку местность, в которой находится, и сообщила, что лежит в грязи на дне оврага. После этого связь с пенсионеркой была потеряна.

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Пенсионерку из Магнитогорска (Челябинская область) после четырех дней поисков нашли 24 декабря мертвой на дне оврага. Тело женщины обнаружили за поселком Светлым в Пластовском районе. Эту информацию URA.RU подтвердили в полиции. «Факт обнаружения тела подтверждаем. В данный момент устанавливаются обстоятельства смерти», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД области. В группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте» пользователи также сообщили о смерти потерявшейся пенсионерки. По их словам, женщина умерла от обморожения. Поиски женщины организовал ее внук. В последний раз она выходила на связь 20 декабря. Она описала внуку местность, в которой находится, и сообщила, что лежит в грязи на дне оврага. После этого связь с пенсионеркой была потеряна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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