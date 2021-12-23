Совместно с полицией пенсионерку ищут волонтеры Фото: Илья Московец © URA.RU

Пенсионерка из Магнитогорска пропала под Челябинском, успев сообщить внуку, что находится в овраге. Как сообщает в соцсетях ее внук, последний раз она выходила на связь 20 декабря и описала место, где находится. К поискам подключились волонтеры.

«Бабушка мне сказала, что она находится в какой-то грязи. Вокруг ямы, канавы, рядом находится пристройка красного цвета. 20 декабря была в поселке Светлый. Разговаривала с женщиной, с которой мы связались 23 декабря. Она подтвердила личность бабушки. Камеры нам не удалось посмотреть, так как было уже поздно», — написал Эдик М. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

Внук добавил, что им удалось найти место, которое описывала бабушка. 24 декабря они будут прочесывать указанные участки в надежде найти женщину.

URA.RU связались с одним из координаторов поиска. Он ответил, что не разглашает информацию по поиску.

В пресс-службе ГУ МВД региона URA.RU сообщили, что сотрудники полиции продолжают поиски пропавшей женщины. Работа ведется совместно с волонтерами.

В социальных сетях опубликовали пост о пропаже пенсионерки Скрин: VK.COM/LIZAAALERT_CHLB

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