23 декабря 2021

РЖД недоплачивала курганцам за работу в выходные дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, рельсы, зима, вагоны, пути сообщения, жд вокзал, пустые вагоны
Нарушения в начислении зарплат курганцам выявила профсоюзная организация РЖД Фото:

Структурные подразделения РЖД в Курганской области выводили сотрудников на работу в выходные дни без должной оплаты. Нарушения выявили специалисты профсоюза РОСПРОФЖЕЛ на Южно-Уральской железной дороге.

«Проведено шесть проверок соблюдения трудовых прав работников. Установлены факты нарушения законодательства в Курганской дистанции сигнализации централизации и блокировки, Курганской дистанции электроснабжения, Курганской дистанции гражданских сооружений, Курганской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ, моторвагонном депо Кургана. Основным нарушением остается неправомерное привлечение работников к работе в выходные дни без должного оформления и оплаты», — говорится в сообщении профсоюзной организации.

Профсоюз направил результаты проверки работодателю. После этого 33 работникам курганских подразделений РЖД выплатили 231 759 рублей.

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Структурные подразделения РЖД в Курганской области выводили сотрудников на работу в выходные дни без должной оплаты. Нарушения выявили специалисты профсоюза РОСПРОФЖЕЛ на Южно-Уральской железной дороге. «Проведено шесть проверок соблюдения трудовых прав работников. Установлены факты нарушения законодательства в Курганской дистанции сигнализации централизации и блокировки, Курганской дистанции электроснабжения, Курганской дистанции гражданских сооружений, Курганской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ, моторвагонном депо Кургана. Основным нарушением остается неправомерное привлечение работников к работе в выходные дни без должного оформления и оплаты», — говорится в сообщении профсоюзной организации. Профсоюз направил результаты проверки работодателю. После этого 33 работникам курганских подразделений РЖД выплатили 231 759 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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