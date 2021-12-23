РЖД недоплачивала курганцам за работу в выходные дни

Нарушения в начислении зарплат курганцам выявила профсоюзная организация РЖД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Структурные подразделения РЖД в Курганской области выводили сотрудников на работу в выходные дни без должной оплаты. Нарушения выявили специалисты профсоюза РОСПРОФЖЕЛ на Южно-Уральской железной дороге.

«Проведено шесть проверок соблюдения трудовых прав работников. Установлены факты нарушения законодательства в Курганской дистанции сигнализации централизации и блокировки, Курганской дистанции электроснабжения, Курганской дистанции гражданских сооружений, Курганской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ, моторвагонном депо Кургана. Основным нарушением остается неправомерное привлечение работников к работе в выходные дни без должного оформления и оплаты», — говорится в сообщении профсоюзной организации.

Профсоюз направил результаты проверки работодателю. После этого 33 работникам курганских подразделений РЖД выплатили 231 759 рублей.