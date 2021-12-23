Дмитрий Махонин считает, что Дворец спорта более востребован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не знает, где взять денег на строительство новой сцены театра оперы и балета. На встрече с главными редакторами пермских СМИ 24 декабря он сообщил, что пока власти намерены сосредоточиться на Дворце спорта в районе ДКЖ.

«Проект [оперного театра] очень капиталоемкий. Сейчас он заходит в экспертизу, которую мы рассчитываем пройти в феврале. Дальше будем заниматься тем, чтобы изыскивать финансирование под строительство новой сцены. Как мы это будем делать, пока у меня ответа нет. Сейчас мы сосредоточились на строительстве нового Дворца спорта. Это более востребованный для края объект», — считает губернатор. По словам Махонина, строительство Дворца спорта власти намерены начать в 2022 году.

Стоимость строительства новой сены оперного сегодня составляет 15 млрд рублей. Срок завершения ее строительства в августе был перенесен на 2026 год.

Махонин также посетовал, что сроки проектирования новой сцены оперного театра были затянуты. С подрядчиком, который выиграл тендер, власти «ничего не могли сделать». Речь идет о ГК «Строй-Эксперт», которая, как заявил Дмитрий Махонин, «аффилирована известному культурному деятелю». Вероятно, речь идет о гендиректоре МХАТ и директоре Михайловского театра Владимире Кехмане.

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