Зюганов призвал Путина отменить ЕГЭ

Для развития науки в России необходимо срочно отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на совещании президента России Владимира Путина с Советом по науке и образованию.
«Мы считаем, чтобы наука развивалась, надо немедленно отменять ЕГЭ. Нужно переходить к классическому экзамену», — сказал Зюганов на совещании с Путиным. Трансляция совещания велась на youtube-канале ТАСС.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство готово рассмотреть отмену ЕГЭ, однако конкретных предложений по этому поводу пока не поступало. «Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», — отметил Музаев.
Для развития науки в России необходимо срочно отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на совещании президента России Владимира Путина с Советом по науке и образованию. «Мы считаем, чтобы наука развивалась, надо немедленно отменять ЕГЭ. Нужно переходить к классическому экзамену», — сказал Зюганов на совещании с Путиным. Трансляция совещания велась на youtube-канале ТАСС. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство готово рассмотреть отмену ЕГЭ, однако конкретных предложений по этому поводу пока не поступало. «Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», — отметил Музаев.