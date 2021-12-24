Зюганов призвал Путина отменить ЕГЭ

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Послание президента Владимира Путина. Москва, зюганов геннадий
Отмена ЕГЭ поможет в развитии науки, считает Геннадий Зюганов Фото:

Для развития науки в России необходимо срочно отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на совещании президента России Владимира Путина с Советом по науке и образованию.

«Мы считаем, чтобы наука развивалась, надо немедленно отменять ЕГЭ. Нужно переходить к классическому экзамену», — сказал Зюганов на совещании с Путиным. Трансляция совещания велась на youtube-канале ТАСС.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство готово рассмотреть отмену ЕГЭ, однако конкретных предложений по этому поводу пока не поступало. «Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», — отметил Музаев.

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Для развития науки в России необходимо срочно отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на совещании президента России Владимира Путина с Советом по науке и образованию. «Мы считаем, чтобы наука развивалась, надо немедленно отменять ЕГЭ. Нужно переходить к классическому экзамену», — сказал Зюганов на совещании с Путиным. Трансляция совещания велась на youtube-канале ТАСС. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство готово рассмотреть отмену ЕГЭ, однако конкретных предложений по этому поводу пока не поступало. «Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», — отметил Музаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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