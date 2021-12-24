Зюганов призвал Путина отменить ЕГЭ 24 декабря 2021 в 20:26 Размер текста - 17 + Отмена ЕГЭ поможет в развитии науки, считает Геннадий Зюганов Фото: Антон Белицкий © URA.RU Для развития науки в России необходимо срочно отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на совещании президента России Владимира Путина с Советом по науке и образованию. «Мы считаем, чтобы наука развивалась, надо немедленно отменять ЕГЭ. Нужно переходить к классическому экзамену», — сказал Зюганов на совещании с Путиным. Трансляция совещания велась на youtube-канале ТАСС. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство готово рассмотреть отмену ЕГЭ, однако конкретных предложений по этому поводу пока не поступало. «Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», — отметил Музаев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Для развития науки в России необходимо срочно отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на совещании президента России Владимира Путина с Советом по науке и образованию. «Мы считаем, чтобы наука развивалась, надо немедленно отменять ЕГЭ. Нужно переходить к классическому экзамену», — сказал Зюганов на совещании с Путиным. Трансляция совещания велась на youtube-канале ТАСС. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство готово рассмотреть отмену ЕГЭ, однако конкретных предложений по этому поводу пока не поступало. «Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», — отметил Музаев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям