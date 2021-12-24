Мэр Елабуги, назвавший непривитых пенсионеров врагами, извинился

24 декабря 2021 в 21:56 Размер текста - 17 +

Рустем Нуриев принес извинения за то, что назвал пенсионеров без QR-кодов «врагами» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Глава администрации Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев извился за свои слова о непривитых пенсионерах. Ранее он назвал их «настоящими врагами». «Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги. Для меня лично как мэра Елабуги вопрос защиты людей от коронавируса — самый важный и актуальный сегодня. Особенно когда речь идет о жизни и здоровье старшего поколения», — рассказал URA.RU Нуриев. Ранее он заявил, что пенсионеры без QR-кодов являются врагами, а сотрудники скорой помощи могут не приезжать к тем, кто отказался от вакцинации. «Больница не может заниматься своими плановыми вещами, потому что девять тысяч человек считают, что им все равно скоро в мир иной уходить и пусть все хоть синем пламенем горит», — сказал Нуриев. Мэр также отметил, что перед раздачей денег пенсионерам необходимо спрашивать у них QR-код. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава администрации Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев извился за свои слова о непривитых пенсионерах. Ранее он назвал их «настоящими врагами». «Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги. Для меня лично как мэра Елабуги вопрос защиты людей от коронавируса — самый важный и актуальный сегодня. Особенно когда речь идет о жизни и здоровье старшего поколения», — рассказал URA.RU Нуриев. Ранее он заявил, что пенсионеры без QR-кодов являются врагами, а сотрудники скорой помощи могут не приезжать к тем, кто отказался от вакцинации. «Больница не может заниматься своими плановыми вещами, потому что девять тысяч человек считают, что им все равно скоро в мир иной уходить и пусть все хоть синем пламенем горит», — сказал Нуриев. Мэр также отметил, что перед раздачей денег пенсионерам необходимо спрашивать у них QR-код.