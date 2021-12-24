Российский мэр назвал пенсионеров без QR-кодов врагами

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, трк, проверка qr-кода
Перед раздачей денег пенсионерам необходимо спрашивать у них QR-код, считает Рустем Нуриев Фото:
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Глава администрации Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев заявил, что пенсионеры, которые не прививаются от COVID-19 и не получают QR-коды о вакцинации, являются «настоящими врагами». Он также отметил, что скорая помощь может не приезжать к жителям, у которых нет QR-кода.

«Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаем деньги на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я не постеснялся бы. Человек должен быть ответственным. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием и меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я, носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — сказал Нуриев. Его слова приводит издание KazanFirst со ссылкой на источник.

Мэр отметил, что скорая помощь может не приезжать к жителям, у которых нет QR-кода. «Больница не может заниматься своими плановыми вещами, потому что девять тысяч человек считают, что им все равно скоро в мир иной уходить и пусть все хоть синем пламенем горит», — сказал Нуриев.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Елабужского района. На момент публикации ответа не поступило.

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Глава администрации Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев заявил, что пенсионеры, которые не прививаются от COVID-19 и не получают QR-коды о вакцинации, являются «настоящими врагами». Он также отметил, что скорая помощь может не приезжать к жителям, у которых нет QR-кода. «Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаем деньги на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я не постеснялся бы. Человек должен быть ответственным. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием и меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я, носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — сказал Нуриев. Его слова приводит издание KazanFirst со ссылкой на источник. Мэр отметил, что скорая помощь может не приезжать к жителям, у которых нет QR-кода. «Больница не может заниматься своими плановыми вещами, потому что девять тысяч человек считают, что им все равно скоро в мир иной уходить и пусть все хоть синем пламенем горит», — сказал Нуриев. URA.RU направило запрос в пресс-службу Елабужского района. На момент публикации ответа не поступило.
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