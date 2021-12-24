Российский мэр назвал пенсионеров без QR-кодов врагами

24 декабря 2021 в 17:47 Размер текста - 17 +

Перед раздачей денег пенсионерам необходимо спрашивать у них QR-код, считает Рустем Нуриев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Глава администрации Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев заявил, что пенсионеры, которые не прививаются от COVID-19 и не получают QR-коды о вакцинации, являются «настоящими врагами». Он также отметил, что скорая помощь может не приезжать к жителям, у которых нет QR-кода. «Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаем деньги на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я не постеснялся бы. Человек должен быть ответственным. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием и меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я, носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — сказал Нуриев. Его слова приводит издание KazanFirst со ссылкой на источник. Мэр отметил, что скорая помощь может не приезжать к жителям, у которых нет QR-кода. «Больница не может заниматься своими плановыми вещами, потому что девять тысяч человек считают, что им все равно скоро в мир иной уходить и пусть все хоть синем пламенем горит», — сказал Нуриев. URA.RU направило запрос в пресс-службу Елабужского района. На момент публикации ответа не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава администрации Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев заявил, что пенсионеры, которые не прививаются от COVID-19 и не получают QR-коды о вакцинации, являются «настоящими врагами». Он также отметил, что скорая помощь может не приезжать к жителям, у которых нет QR-кода. «Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаем деньги на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я не постеснялся бы. Человек должен быть ответственным. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием и меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я, носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — сказал Нуриев. Его слова приводит издание KazanFirst со ссылкой на источник. Мэр отметил, что скорая помощь может не приезжать к жителям, у которых нет QR-кода. «Больница не может заниматься своими плановыми вещами, потому что девять тысяч человек считают, что им все равно скоро в мир иной уходить и пусть все хоть синем пламенем горит», — сказал Нуриев. URA.RU направило запрос в пресс-службу Елабужского района. На момент публикации ответа не поступило.