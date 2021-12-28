Диетологи объяснили, когда жвачка опасна

Жевачка может привести к язве желудка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жевательная резинка опасна для людей с повышенной кислотностью желудка, синдромом раздраженного кишечника и страдающих от рефлюксов. Об этом URA.RU рассказали врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«Есть люди с повышенной кислотностью желудка, повышенной секрецией кислоты. Если они будут жевать на голодный желудок, возможны язвенные поражения желудка, 12-перстной кишки. Этой категории людей на голодный желудок, я бы не рекомендовала жевать жвачки. Вредна для тех, у кого во рту брекеты, пломбы. Контакты между пломбами и зубом во время жевания могут расшатываться и пломбы могут быстрее приходить в негодность», — сказала Дарья Русакова.

Жвачки с ксилитом, натуральным заменителем сахара, если они жуются до пяти минут после приемов пищи, благотворно воздействуют на флору ротоглотки, сообщила Нурия Дианова. «Если больше времени или постоянно, то идет как будто первичная фаза, человек пережевывает, при этом пища не поступает. Это уже не очень хорошо. При чрезмерном потреблении ксилит вызывает послабляющие эффект. Поэтому у тех, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника, жвачка может вызывать обострение», — отметила врач. Она подчеркнула, что резинки с ментолом могут усилить рефлюкс и изжогу.

Русакова считает, что жевательная резинка может оказывать пользу. «Жевание улучшает работу слюнных желез, очищает ротовую полость. Некоторые люди привыкли механически поглощать пищу, без чувства голода, возможно, для них это альтернатива, чтобы они не потреблять лишние калории. Также полезна после еды, если у вас нет доступа почистить зубы, слюноотделение повышается, соответственно ротовая полость очищается», — добавила диетолог.

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