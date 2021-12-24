Соратник Горбачева: президент СССР мог посадить Ельцина. «Отыграть одним ударом»

25 декабря 2021 в 03:39 Размер текста - 17 +

Горбачев мог сохранить СССР одним решением Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев мог предотвратить развал Советского Союза в декабре 1991 года и арестовать Бориса Ельцина. Об этом заявил бывший секретарь ЦК КПСС, доктор исторических наук, профессор Владимир Калашников. «В декабре 1991 года Горби получил шанс все отыграть одним ударом: Ельцин сильно подставился незаконным Беловежским сговором. Не надо было даже посылать „Альфу“, как просил [вице-президент РСФСР Александр] Руцкой. КГБ Белоруссии был готов выполнить любой приказ президента СССР, поскольку договор об СНГ был концом великой державы, поражением в холодной войне. Чекисты это прекрасно понимали и ждали команды», — рассказал он в интервью «Лентре.ру». Однако, по его словам, Горбачев не решился, так как был психологически сломлен. Калашников также заявил, что Горбачев уступал Ельцину по своим бойцовским качествам просто потому, что «был умнее». По его словам, Ельцин рубил с плеча, не понимая последствий и не стесняясь в средствах. «Судя по его поведению, Ельцин всю жизнь жил с фигой в кармане, с обидой за раскулаченного деда», — отметил бывший секретарь ЦК КПСС. Ранее Горбачев заявил, что в развале Советского Союза частично виноваты организаторы августовского путча 1991 года, а также те, кто подписывал соглашение о создании содружества независимых государств в Беловежской пуще. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев мог предотвратить развал Советского Союза в декабре 1991 года и арестовать Бориса Ельцина. Об этом заявил бывший секретарь ЦК КПСС, доктор исторических наук, профессор Владимир Калашников. «В декабре 1991 года Горби получил шанс все отыграть одним ударом: Ельцин сильно подставился незаконным Беловежским сговором. Не надо было даже посылать „Альфу“, как просил [вице-президент РСФСР Александр] Руцкой. КГБ Белоруссии был готов выполнить любой приказ президента СССР, поскольку договор об СНГ был концом великой державы, поражением в холодной войне. Чекисты это прекрасно понимали и ждали команды», — рассказал он в интервью «Лентре.ру». Однако, по его словам, Горбачев не решился, так как был психологически сломлен. Калашников также заявил, что Горбачев уступал Ельцину по своим бойцовским качествам просто потому, что «был умнее». По его словам, Ельцин рубил с плеча, не понимая последствий и не стесняясь в средствах. «Судя по его поведению, Ельцин всю жизнь жил с фигой в кармане, с обидой за раскулаченного деда», — отметил бывший секретарь ЦК КПСС. Ранее Горбачев заявил, что в развале Советского Союза частично виноваты организаторы августовского путча 1991 года, а также те, кто подписывал соглашение о создании содружества независимых государств в Беловежской пуще.