КПРФ объявила войну повсеместным QR-кодам

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Введение QR-кодов нарушает Конституцию, заявляет Зюганов Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунистическая партия готовит обращение в Конституционный суд в связи с повсеместным введением QR-кодов в России. Зюганов считает, что законопроекты нарушают права граждан.

«КПРФ готовит обращение в Конституционный суд по правительственным законопроектам о введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на авиа- и железнодорожном транспорте», — сообщается в telegram-канале «Раньше всех. Ну почти». Председатель КПРФ заявил, что положения законопроектов носят провокационный характер и нарушают шесть статей Конституции.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что федеральный закон о QR-кодах должен законодательно оформить меры, принимаемые регионами по борьбе с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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