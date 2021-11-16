КПРФ объявила войну повсеместным QR-кодам

Введение QR-кодов нарушает Конституцию, заявляет Зюганов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунистическая партия готовит обращение в Конституционный суд в связи с повсеместным введением QR-кодов в России. Зюганов считает, что законопроекты нарушают права граждан.

«КПРФ готовит обращение в Конституционный суд по правительственным законопроектам о введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на авиа- и железнодорожном транспорте», — сообщается в telegram-канале «Раньше всех. Ну почти». Председатель КПРФ заявил, что положения законопроектов носят провокационный характер и нарушают шесть статей Конституции.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что федеральный закон о QR-кодах должен законодательно оформить меры, принимаемые регионами по борьбе с коронавирусом.