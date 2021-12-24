В школах Челябинска отменили уроки

Ученики 1-4 классов не будут учиться из-за морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за морозов в Челябинске отменили занятия в школах для 1-4 классов и второй смены. Об этом сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

«25 декабря 2021 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха Комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах Челябинска с 1 по 4 классы первой и второй смены», — сообщается на официальном сайте ЕДДС. По данным Челябинского ЦГМС, утром температура воздуха в городе снизилась до минус 26 градусов. По информации Гидрометцентра России, днем в Челябинске ожидается до 18 градусов холода. Порывы ветра составят два метра в секунду.

Ранее в Челябинском ЦГМС предупредили о сильных морозах. На протяжении трех суток температура воздуха в регионе будет приближаться к 30-градусной отметке. Сильные морозы ожидаются по ночам. В большинстве районов возможен небольшой снег и гололедица на дорогах. Ожидалось, что утром субботы, 25 декабря, в Челябинске могло похолодать до минус 29 градусов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам