24 декабря 2021

Ученые США: коронавирус научился обходить антитела

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Антитела не могут устранить вирус, если он перемещается между клетками, сообщил Шан-Лу Лю Фото:
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Коронавирус COVID-19

Американские ученые из университета штата Огайо обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, научился скрываться от иммунной системы. Патоген ограничивает высвобождение вирусных частиц и распространяется между клетками. В результате эффективность антител снижается — они не могут устранить инфекцию.

«По сути, это подпольная форма передачи. SARS-CoV-2 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что в них иммунная система хозяина практически не блокирует его. Мы смогли подтвердить, что передача от клетки к клетке не чувствительна к ингибированию антителами от пациентов с COVID или вакцинированных лиц», — цитирует официальной сайт Университета штата Огайо одного из авторов исследования, профессора вирусологии и сотрудника Центра исследования ретровирусов при вузе Шана-Лу Лю.

Ученые считают, что в отличие от SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, коронавирус может сливаться с клеточной мембраной-мишенью. Это усиливает его передачу между клетками. Лю отметил, что исследователи будут следить за тем, насколько такой путь распространения вируса в организме устойчив к антителам. Это позволит разработать препараты, которые будут нацелены на другие стадии развития COVID-19.

Ранее СМИ сообщили, что Институт биоорганической химии РАН планирует создать препарат на основе антител, который будет способен нейтрализовать новый штамм коронавируса «Омикрон». Для этого ученые используют генную инженерию. Специалисты приступят к исследованию антител, как только получат образцы «Омикрона». Вероятно, это произойдет до конца 2021 года.

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Американские ученые из университета штата Огайо обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, научился скрываться от иммунной системы. Патоген ограничивает высвобождение вирусных частиц и распространяется между клетками. В результате эффективность антител снижается — они не могут устранить инфекцию. «По сути, это подпольная форма передачи. SARS-CoV-2 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что в них иммунная система хозяина практически не блокирует его. Мы смогли подтвердить, что передача от клетки к клетке не чувствительна к ингибированию антителами от пациентов с COVID или вакцинированных лиц», — цитирует официальной сайт Университета штата Огайо одного из авторов исследования, профессора вирусологии и сотрудника Центра исследования ретровирусов при вузе Шана-Лу Лю. Ученые считают, что в отличие от SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, коронавирус может сливаться с клеточной мембраной-мишенью. Это усиливает его передачу между клетками. Лю отметил, что исследователи будут следить за тем, насколько такой путь распространения вируса в организме устойчив к антителам. Это позволит разработать препараты, которые будут нацелены на другие стадии развития COVID-19. Ранее СМИ сообщили, что Институт биоорганической химии РАН планирует создать препарат на основе антител, который будет способен нейтрализовать новый штамм коронавируса «Омикрон». Для этого ученые используют генную инженерию. Специалисты приступят к исследованию антител, как только получат образцы «Омикрона». Вероятно, это произойдет до конца 2021 года.
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