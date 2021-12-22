Ученые разрабатывают антитела против «Омикрона» 23 декабря 2021 в 03:34 Размер текста - 17 + Исследование антитела могут начать уже в этом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ученые Института биоорганической химии РАН планируют создать препарат на основе генно-инженерных антител, который будет способен нейтрализовать омикрон-штамм. Сначала специалисты проверят эффективность уже готовых антител, нацеленных против других штаммов, и в случае отрицательного результата преступят к разработке новых. «Специалисты Института биоорганической химии РАН планируют разработать препарат на основе генно-инженерных антител, способный нейтрализовать штамм „Омикрон“», — сообщают «Известия». На данный момент вторую стадию клинических испытаний проходит антитело HFB30132A, созданное в лаборатории. Специалисты готовы преступить к исследованию антитела, как только получат образцы вируса «Омикрон», передает издание слова директора ИБХ РАН Александра Габибова. Отмечается, что, скорее всего, это произойдет до конца текущего года. После проверки действия антитела на нейтрализацию омикрон-штамма в клетках, будет возможность оперативно провести испытания на животных, сообщил Габибов. Лечение инновационным средством будет показано пациентам со средней тяжестью течения заболевания, которые имеют сопутствующие патологии. Ранее Минздрав России зарегистрировал средство для лечения COVID-19. «МИР 19» — это ингаляционный препарат, который блокирует размножение коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Ученые Института биоорганической химии РАН планируют создать препарат на основе генно-инженерных антител, который будет способен нейтрализовать омикрон-штамм. Сначала специалисты проверят эффективность уже готовых антител, нацеленных против других штаммов, и в случае отрицательного результата преступят к разработке новых. «Специалисты Института биоорганической химии РАН планируют разработать препарат на основе генно-инженерных антител, способный нейтрализовать штамм „Омикрон“», — сообщают «Известия». На данный момент вторую стадию клинических испытаний проходит антитело HFB30132A, созданное в лаборатории. Специалисты готовы преступить к исследованию антитела, как только получат образцы вируса «Омикрон», передает издание слова директора ИБХ РАН Александра Габибова. Отмечается, что, скорее всего, это произойдет до конца текущего года. После проверки действия антитела на нейтрализацию омикрон-штамма в клетках, будет возможность оперативно провести испытания на животных, сообщил Габибов. Лечение инновационным средством будет показано пациентам со средней тяжестью течения заболевания, которые имеют сопутствующие патологии. Ранее Минздрав России зарегистрировал средство для лечения COVID-19. «МИР 19» — это ингаляционный препарат, который блокирует размножение коронавируса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям