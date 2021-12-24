СК не доказал причастность работников изолятора в Истре к побегу

25 декабря 2021 в 12:01 Размер текста - 17 +

Следственный комитет РФ завершил расследование причастности сотрудников ИВС в Истре к побегу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Расследование не доказало причастность бывших сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре к побегу заключенных. Об этом сообщил руководитель Следственного управления СК РФ по Московской области Александр Стариков. «Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, [нет], мы таких доказательств не получили», — рассказал Александр Стариков в эфире телеканала «Россия 24». Глава подмосковного СУ СКР уточнил, что у ведомства недостаточно доказательств халатного отношения сотрудников изолятора к исполнению обязанностей. По его словам, учреждение уже приняло меры, которые в дальнейшем помогут предотвратить такие инциденты. Пятеро злоумышленников, в числе которых был предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, сбежали из изолятора в Истре 6 августа. СК возбудил уголовное дело, а 12 августа сообщил, что преступникам помогали сбежать сотрудники учреждения. Их уже задержали. В отношении начальника изолятора было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, передает «Федеральная служба новостей». Он полностью признал свою вину. По данным СК РФ, заключенные сбежали с помощью гаечного ключа, которым выкрутили замки дверей. В сентябре полиция задержала Мавриди — таким образом, все пятеро злоумышленников были возвращены под стражу, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Расследование не доказало причастность бывших сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре к побегу заключенных. Об этом сообщил руководитель Следственного управления СК РФ по Московской области Александр Стариков. «Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, [нет], мы таких доказательств не получили», — рассказал Александр Стариков в эфире телеканала «Россия 24». Глава подмосковного СУ СКР уточнил, что у ведомства недостаточно доказательств халатного отношения сотрудников изолятора к исполнению обязанностей. По его словам, учреждение уже приняло меры, которые в дальнейшем помогут предотвратить такие инциденты. Пятеро злоумышленников, в числе которых был предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, сбежали из изолятора в Истре 6 августа. СК возбудил уголовное дело, а 12 августа сообщил, что преступникам помогали сбежать сотрудники учреждения. Их уже задержали. В отношении начальника изолятора было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, передает «Федеральная служба новостей». Он полностью признал свою вину. По данным СК РФ, заключенные сбежали с помощью гаечного ключа, которым выкрутили замки дверей. В сентябре полиция задержала Мавриди — таким образом, все пятеро злоумышленников были возвращены под стражу, передает RT.