Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

25 декабря 2021 в 12:56 Размер текста - 17 +

Причины блокировки неизвестны, заявили в «ОВД-Инфо» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (признан в России иностранным агентом). Постановление на ограничение работы портала вынес Луховицкий районный суд Московской области. «Роскомнадзор заблокировал сайт ОВД-Инфо http://ovdinfo.org. На данный момент мы не получили уведомление и не знаем причину блокировки. Решение было принято Луховицким судом Московской области», — сообщается на странице «ОВД-Инфо» в Twitter. При попытке попасть на страницу медиапроекта появляется уведомление о том, что браузер не может получить доступ к сайту. По данным Единого реестра запрещенной информации, решение об ограничении доступа к «ОВД-Инфо» принял Луховицкий районный суд в Московской области. Оно датируется 20 декабря 2021 года. Создатели проекта «ОВД-Инфо» на странице медиапроекта в Twitter сообщили, что получили письмо с требованием явиться в Луховицкую районную прокуратуру 14 декабря. Сообщение прислали на электронную почту, адресат не был указан. В прокуратуре адвокату «ОВД-Инфо» не объяснили суть претензий. Беседу перенесли на другой день. О том, что материалы дела были переданы в суд, медиапроект не знал. «ОВД-Инфо» признали иноагентом в конце сентября 2021 года. Одновременно с ним в список Минюста РФ попали издание «Медиазона», его создатель Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов. Официальный сайт Роскомнадзора Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (признан в России иностранным агентом). Постановление на ограничение работы портала вынес Луховицкий районный суд Московской области. «Роскомнадзор заблокировал сайт ОВД-Инфо http://ovdinfo.org. На данный момент мы не получили уведомление и не знаем причину блокировки. Решение было принято Луховицким судом Московской области», — сообщается на странице «ОВД-Инфо» в Twitter. При попытке попасть на страницу медиапроекта появляется уведомление о том, что браузер не может получить доступ к сайту. По данным Единого реестра запрещенной информации, решение об ограничении доступа к «ОВД-Инфо» принял Луховицкий районный суд в Московской области. Оно датируется 20 декабря 2021 года. Создатели проекта «ОВД-Инфо» на странице медиапроекта в Twitter сообщили, что получили письмо с требованием явиться в Луховицкую районную прокуратуру 14 декабря. Сообщение прислали на электронную почту, адресат не был указан. В прокуратуре адвокату «ОВД-Инфо» не объяснили суть претензий. Беседу перенесли на другой день. О том, что материалы дела были переданы в суд, медиапроект не знал. «ОВД-Инфо» признали иноагентом в конце сентября 2021 года. Одновременно с ним в список Минюста РФ попали издание «Медиазона», его создатель Петр Верзилов и главный редактор Сергей Смирнов.