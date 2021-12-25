Дочь Кадырова наградили за защиту прав человека

Айшат Кадырову наградили за вклад в защиту конституционных прав граждан Официальный сайт министерства культуры Чеченской Республики

Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат наградили медалью «За защиту прав человека». Поводом для вручения знака отличия стал «большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан», а также в развитие социальной и культурной жизни республики.

«По рекомендации Общественной комиссии при аппарате Уполномоченного по правам человека в ЧР министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова удостоена медали „За защиту прав человека“», — сообщает телеканал «Грозный». Помимо вклада в защиту конституционных прав и развитие Чечни, дочь Кадырова отметили за высокий профессионализм и укрепление взаимодействия между обществом и властью.

Айшат Кадырова возглавила министерство культуры республики в 22 года. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что она внесла огромный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров в республике, передает телеканал 360. Ранее Кадырова занимала пост первого замминистра культуры республики. Кроме того, с 2016 года дочь главы Чечни возглавляла модный дом Firdaws, который основала ее сестра Медни Кадырова, передают «Дни.ру».

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