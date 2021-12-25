Дочь Кадырова наградили за защиту прав человека

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Айшат Кадырову наградили за вклад в защиту конституционных прав граждан

Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат наградили медалью «За защиту прав человека». Поводом для вручения знака отличия стал «большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан», а также в развитие социальной и культурной жизни республики.

«По рекомендации Общественной комиссии при аппарате Уполномоченного по правам человека в ЧР министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова удостоена медали „За защиту прав человека“», — сообщает телеканал «Грозный». Помимо вклада в защиту конституционных прав и развитие Чечни, дочь Кадырова отметили за высокий профессионализм и укрепление взаимодействия между обществом и властью.

Айшат Кадырова возглавила министерство культуры республики в 22 года. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что она внесла огромный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров в республике, передает телеканал 360. Ранее Кадырова занимала пост первого замминистра культуры республики. Кроме того, с 2016 года дочь главы Чечни возглавляла модный дом Firdaws, который основала ее сестра Медни Кадырова, передают «Дни.ру».

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Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат наградили медалью «За защиту прав человека». Поводом для вручения знака отличия стал «большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан», а также в развитие социальной и культурной жизни республики. «По рекомендации Общественной комиссии при аппарате Уполномоченного по правам человека в ЧР министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова удостоена медали „За защиту прав человека“», — сообщает телеканал «Грозный». Помимо вклада в защиту конституционных прав и развитие Чечни, дочь Кадырова отметили за высокий профессионализм и укрепление взаимодействия между обществом и властью. Айшат Кадырова возглавила министерство культуры республики в 22 года. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что она внесла огромный вклад в развитие библиотек, домов культуры и театров в республике, передает телеканал 360. Ранее Кадырова занимала пост первого замминистра культуры республики. Кроме того, с 2016 года дочь главы Чечни возглавляла модный дом Firdaws, который основала ее сестра Медни Кадырова, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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