В Кремле намекнули на победу над COVID в 2022 году

Дмитрий Песков отметил, что букв в греческом алфавите осталось не так много Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После «Омикрона» в греческом алфавите остается не так уж и много букв, поэтому в 2022 году ситуация с коронавирусом станет лучше. Об этом говорится в поздравительных новогодних открытках журналистам за подписью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше», — говорится в подписи под опубликованным на открытке греческим алфавитом. Сама открытка опубликована в telegram-канале ТАСС.

Помимо новогоднего вида Кремля и иллюстрации с буквами алфавита на открытке есть поздравление от Пескова с наступающим Новым годом. Пресс-секретарь президента РФ пожелал всем оставаться здоровыми и счастливыми.