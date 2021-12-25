В Кремле намекнули на победу над COVID в 2022 году

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что букв в греческом алфавите осталось не так много Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После «Омикрона» в греческом алфавите остается не так уж и много букв, поэтому в 2022 году ситуация с коронавирусом станет лучше. Об этом говорится в поздравительных новогодних открытках журналистам за подписью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше», — говорится в подписи под опубликованным на открытке греческим алфавитом. Сама открытка опубликована в telegram-канале ТАСС.

Помимо новогоднего вида Кремля и иллюстрации с буквами алфавита на открытке есть поздравление от Пескова с наступающим Новым годом. Пресс-секретарь президента РФ пожелал всем оставаться здоровыми и счастливыми.

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После «Омикрона» в греческом алфавите остается не так уж и много букв, поэтому в 2022 году ситуация с коронавирусом станет лучше. Об этом говорится в поздравительных новогодних открытках журналистам за подписью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше», — говорится в подписи под опубликованным на открытке греческим алфавитом. Сама открытка опубликована в telegram-канале ТАСС. Помимо новогоднего вида Кремля и иллюстрации с буквами алфавита на открытке есть поздравление от Пескова с наступающим Новым годом. Пресс-секретарь президента РФ пожелал всем оставаться здоровыми и счастливыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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