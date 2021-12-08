Инфекционист: омикрон-штамм станет последней мутацией COVID

08 декабря 2021 в 12:11 Размер текста - 17 +

По словам Людмилы Ратниковой, COVID-19 постепенно исчерпывает свой потенциал Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус исчерпывает свой потенциал и, возможно, после появления омикрон-штамма, не будет больше мутировать. Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета, профессор Людмила Ратникова. «Меня радуют последние публикации, где предполагается, что недавно выявленный штамм „Омикрон“, вероятно, станет последней мутацией. Есть данные, что вирус исчерпывает свой потенциал. Да, он заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать. В конце концов, вирус исчерпает свой потенциал и превратится в обычный „сезонный“. Заболевание будет протекать с симптомами „простуды“, как и другие ОРВИ», — сказала Ратникова в разговоре с «Интерфакс». Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров согласился с таким мнением. Инфекционист отметил, что появление «Омикрона» может сигнализировать об окончании пандемии. «Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать. Он будет охватывать больше населения, но при этом он становится более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций», — сказал Никифоров. Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Южной Африке, пишет RT. Позже в России подтвердили первые случаи заражения новым штаммом, сообщает «Национальная служба новостей». 8 декабря китайские ученые опубликовали первые фотографии «омикрон»-штамма. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирус исчерпывает свой потенциал и, возможно, после появления омикрон-штамма, не будет больше мутировать. Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета, профессор Людмила Ратникова. «Меня радуют последние публикации, где предполагается, что недавно выявленный штамм „Омикрон“, вероятно, станет последней мутацией. Есть данные, что вирус исчерпывает свой потенциал. Да, он заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать. В конце концов, вирус исчерпает свой потенциал и превратится в обычный „сезонный“. Заболевание будет протекать с симптомами „простуды“, как и другие ОРВИ», — сказала Ратникова в разговоре с «Интерфакс». Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров согласился с таким мнением. Инфекционист отметил, что появление «Омикрона» может сигнализировать об окончании пандемии. «Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать. Он будет охватывать больше населения, но при этом он становится более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций», — сказал Никифоров. Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Южной Африке, пишет RT. Позже в России подтвердили первые случаи заражения новым штаммом, сообщает «Национальная служба новостей». 8 декабря китайские ученые опубликовали первые фотографии «омикрон»-штамма.