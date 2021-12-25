Депутат Госдумы предложил уравнять зарплаты учителей по стране

Равные зарплаты для учителей во всех регионах должны регулироваться федеральными властями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России следует уравнять зарплату школьным учителям по всей стране, поскольку в нынешней ситуации лучшие педагоги уезжают из регионов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от Омской области Андрей Алехин.

«Зарплата должна быть одинаковой по всей стране. Это неправильно, когда в Москве учителя получают за 100 тысяч рублей, а у нас Омской области работают за 30 тысяч. Это неправильно и не должно быть так. Лучшие педагоги, если есть возможность, уезжают в ХМАО (где действуют северные надбавки — прим. ред.), либо в Москву, Санкт-Петербург», — сказал URA.RU Андрей Алехин.

Депутат Госдумы отметил, что зарплаты учителей по всей стране должны регулироваться федеральными властями. «Это должна быть федеральная программа. Федералы должны принимать решение. На мой взгляд, это вообще все должно финансироваться из федерального бюджета. Не вешать на регионы. У них совершенно разные возможности. В Новосибирске одни возможности, в Омске — другие, в Питере — третьи, в Москве — четвертые», — добавил он.

Алехин считает, что не только сфера школьного образования должна напрямую финансироваться из федерального бюджета. «Все должно быть на федеральном бюджете. Образование, здравоохранение — это те сферы, которые должны финансироваться из федерального бюджета. Должны выделяться соответствующие деньги для регионов, исходя из численности, количества школ и так далее», — подчеркнул парламентарий.

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