На Челябинскую область надвигаются снежные бураны

Спасатели просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 26 декабря ожидаются метели со снегом. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

«26 декабря в отдельных районах ожидается сильный снег, метели, порывы ветра до 20 м/с. Настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния», — предупреждает МЧС.

По данным Челябинского гидрометеоцентра сильные снегопады и метели пройдут на западе области. Температура воздуха ночью опустится до — 20,-25 градусов мороза, низинах до -30, в горах -15, -20 градусов.