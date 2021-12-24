24 декабря 2021
23 декабря 2021

На Челябинскую область надвигаются снежные бураны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Спасатели просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок Фото:

В Челябинской области 26 декабря ожидаются метели со снегом. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

«26 декабря в отдельных районах ожидается сильный снег, метели, порывы ветра до 20 м/с. Настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния», — предупреждает МЧС.

По данным Челябинского гидрометеоцентра сильные снегопады и метели пройдут на западе области. Температура воздуха ночью опустится до — 20,-25 градусов мороза, низинах до -30, в горах -15, -20 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области 26 декабря ожидаются метели со снегом. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. «26 декабря в отдельных районах ожидается сильный снег, метели, порывы ветра до 20 м/с. Настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния», — предупреждает МЧС. По данным Челябинского гидрометеоцентра сильные снегопады и метели пройдут на западе области. Температура воздуха ночью опустится до — 20,-25 градусов мороза, низинах до -30, в горах -15, -20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...