Российская подлодка начала ходовые испытания Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Борей» «Князь Олег» способна превратить города в руины. Об этом сообщил американский журнал The National Interest.

«Новейшая российская подводная лодка с атомным двигателем начала ходовые испытания. Основная цель класса Борей — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут нанесены первым ударом», — сообщает The National Interest.

«Князь Олег» представляет собой четвертое поколение атомных подводных лодок, построенных для ВМФ России. Ее разработали в ОКБ «Рубин» и заложили в июле 2014 года. Лодку спустили на воду только прошлым летом, в начале следующего месяца она начнет ходовые испытания. Строительство отложили из-за проблем с поставками. «Князь Олег» стал первым серийным стратегическим подводным ракетоносцем, который произвели по модернизированному проекту 955А, пишет RT.

На подлодках «Князь Олег» и «Новороссийск» 21 декабря подняли флаг, сообщает «Царьград». Церемонии прошли в Северодвинске. Новые атомные подлодки оснащены баллистическими ракетами «Булава», а также ракетами «Калибр» и «Оникс».

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