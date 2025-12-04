Путин рассказал об уровне отношений с Афганистаном

Путин призвал признать талибов, как властей в Афганистане Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что у Афганистана, как и у любого другого государства, есть собственные проблемы. По его словам, талибы фактически контролируют территорию страны, и этот факт необходимо признать. Москва считает важным поддерживать контакты с властями государства.

«(Движение — прим. URA.RU) „Талибан“* контролирует Афганистан, это реальность, и ее нужно признавать. <> Необходимо поддерживать отношения с действующими властями, что Россия и делает», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.





Глава государства подчеркнул, что Москва считает важным поддерживать контакты с нынешними афганскими властями и уже выстраивает с ними взаимодействие. Действующие власти страны предпринимают значительные усилия по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

В июле 2025 года президент России принял решение признать Исламский Эмират Афганистан официальными властями страны. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что данный шаг свидетельствует о подлинном стремлении России выстроить полноценное партнерство с Афганистаном.

Также в начале июля в Москву прибыл первый посол страны Гуль Хасан, направленный правительством талибов. Он стал первым официальным послом Афганистана в Российской Федерации после прихода талибов к власти в 2021 году.