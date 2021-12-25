Высокопоставленный тюменский чиновник устроил ДТП с погибшими

Водители соблюдали скоростной режим и правила, сообщили в Ростехнадзоре Фото: Анна Андреева © URA.RU

Глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских оказался причастен к смертельной аварии на трассе Курган-Тюмень. Он был за рулем Land Cruiser, который вылетел на встречную полосу и протаранил внедорожник Volvo. Об этом рассказали родные пострадавшего водителя Volvo.

«Вторым участником ДТП, который летел на бешеной скорости, не справился с управлением и допустил смертельное столкновение с автомобилем наших близких, является уполномоченное лицо — Нисковских Игорь Евгеньевич. У нас есть ощущение, что он может уйти от ответственности», — цитирует 72.ru родных пострадавшего водителя Volvo. По их информации, Нисковских не признает вину и считает, что его подрезали, поэтому он был вынужден свернуть не на обочину, а выехать на встречную полосу.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль рассказал, что Нисковских серьезно пострадал и все еще находится в больнице. По его словам, водители автомобилей не нарушали правила и соблюдали скоростной режим.

«По предварительной версии, предполагаемый виновник ДТП, управлявший автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, начал обгон по полосе встречного движения и выскочил на полосу движения автомобиля под управлением Игоря Нисковских. Пытаясь избежать лобового столкновения, Нисковских свернул к обочине, но из-за колейности и заснеженности дорожного покрытия машину развернуло, после чего в ее правую сторону врезался Volvo», — сообщил Андрей Виль.

ДТП на трассе Курган-Тюмень произошло 12 декабря. В автомобиле Volvo находилась молодая пара из Тюмени, девушка скончалась на месте происшествия. Водителей, попавших в аварию, госпитализировали.

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