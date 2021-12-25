25 декабря 2021

Валиева стала новой чемпионкой России по фигурному катанию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию Фото:

Фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат России, который проходит в Санкт-Петербурге. Второе место заняла Александра Трусова.

За свой произвольный прокат 15-летняя фигуристка Валиева получила 193,10 балла. Всего она набрала 283,48 балла. Спортсменка побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Серебренную медаль получила Александра Трусова (248,65). Бронзовым призером стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

Ранее российская фигуристка Камила Валиева победила на этапе гран-при в Канаде. Она установила два мировых рекорда. Тогда она набрала 265,08 (84,19+180,89) балла.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат России, который проходит в Санкт-Петербурге. Второе место заняла Александра Трусова. За свой произвольный прокат 15-летняя фигуристка Валиева получила 193,10 балла. Всего она набрала 283,48 балла. Спортсменка побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Серебренную медаль получила Александра Трусова (248,65). Бронзовым призером стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56). Ранее российская фигуристка Камила Валиева победила на этапе гран-при в Канаде. Она установила два мировых рекорда. Тогда она набрала 265,08 (84,19+180,89) балла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...