Валиева стала новой чемпионкой России по фигурному катанию

Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат России, который проходит в Санкт-Петербурге. Второе место заняла Александра Трусова.

За свой произвольный прокат 15-летняя фигуристка Валиева получила 193,10 балла. Всего она набрала 283,48 балла. Спортсменка побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Серебренную медаль получила Александра Трусова (248,65). Бронзовым призером стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

Ранее российская фигуристка Камила Валиева победила на этапе гран-при в Канаде. Она установила два мировых рекорда. Тогда она набрала 265,08 (84,19+180,89) балла.