25 декабря 2021

СМИ: НАТО назначило дату перегревов с Россией

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг хочет провести переговоры 12 января Фото:

Переговоры России и НАТО могут пройти 12 января. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение организовать 12 января заседание Совета Россия-НАТО, сообщает агентство. По словам источника, сейчас этот вопрос обсуждается с Россией.

Отмечается, что Столтенберг принял подобное решение в качестве председателя Совета Россия-НАТО. В этот же день в Брюсселе пройдет заседание начальников Генштабов стран-участниц Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что нерасширение НАТО на восток, а также отсутствие планов по развертыванию инфраструктуры альянса у российских границ являются основными вопросами на предстоящих переговорах России с США и североатлантического блока. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Переговоры России и НАТО могут пройти 12 января. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение организовать 12 января заседание Совета Россия-НАТО, сообщает агентство. По словам источника, сейчас этот вопрос обсуждается с Россией. Отмечается, что Столтенберг принял подобное решение в качестве председателя Совета Россия-НАТО. В этот же день в Брюсселе пройдет заседание начальников Генштабов стран-участниц Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что нерасширение НАТО на восток, а также отсутствие планов по развертыванию инфраструктуры альянса у российских границ являются основными вопросами на предстоящих переговорах России с США и североатлантического блока. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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