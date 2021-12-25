СМИ: НАТО назначило дату перегревов с Россией

Йенс Столтенберг хочет провести переговоры 12 января Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Переговоры России и НАТО могут пройти 12 января. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение организовать 12 января заседание Совета Россия-НАТО, сообщает агентство. По словам источника, сейчас этот вопрос обсуждается с Россией.

Отмечается, что Столтенберг принял подобное решение в качестве председателя Совета Россия-НАТО. В этот же день в Брюсселе пройдет заседание начальников Генштабов стран-участниц Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что нерасширение НАТО на восток, а также отсутствие планов по развертыванию инфраструктуры альянса у российских границ являются основными вопросами на предстоящих переговорах России с США и североатлантического блока. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.