25 декабря 2021

Мишустин выделил более миллиарда рублей на премии силовикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Каждый сотрудник МВД РФ должен получить не менее двух тысяч рублей премии Фото:

Правительство РФ выделило 1,3 миллиарда рублей на премирование сотрудников МВД. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правовой информации.

«Выделить в 2021 году МВД России на выплату денежного довольствия в целях материального стимулирования сотрудников МВД бюджетные ассигнования в размере 1353510 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в документе. Уточняется, что каждому сотруднику должно быть выделена премия от двух тысяч рублей.

В распоряжение отмечается, что МВД должно будет проконтролировать процесс премирования. Также ведомству поручено отчитаться перед правительством РФ до 1 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству увеличить пенсию военнослужащим и проиндексировать их денежное довольствие. Глава государства анонсировал повышение зарплат силовиков в 2023 году.

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Правительство РФ выделило 1,3 миллиарда рублей на премирование сотрудников МВД. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правовой информации. «Выделить в 2021 году МВД России на выплату денежного довольствия в целях материального стимулирования сотрудников МВД бюджетные ассигнования в размере 1353510 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в документе. Уточняется, что каждому сотруднику должно быть выделена премия от двух тысяч рублей. В распоряжение отмечается, что МВД должно будет проконтролировать процесс премирования. Также ведомству поручено отчитаться перед правительством РФ до 1 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству увеличить пенсию военнослужащим и проиндексировать их денежное довольствие. Глава государства анонсировал повышение зарплат силовиков в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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