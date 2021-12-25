Мишустин выделил более миллиарда рублей на премии силовикам

Правительство РФ выделило 1,3 миллиарда рублей на премирование сотрудников МВД. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правовой информации.
«Выделить в 2021 году МВД России на выплату денежного довольствия в целях материального стимулирования сотрудников МВД бюджетные ассигнования в размере 1353510 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в документе. Уточняется, что каждому сотруднику должно быть выделена премия от двух тысяч рублей.
В распоряжение отмечается, что МВД должно будет проконтролировать процесс премирования. Также ведомству поручено отчитаться перед правительством РФ до 1 февраля 2022 года.
Правительство РФ выделило 1,3 миллиарда рублей на премирование сотрудников МВД. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правовой информации. «Выделить в 2021 году МВД России на выплату денежного довольствия в целях материального стимулирования сотрудников МВД бюджетные ассигнования в размере 1353510 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в документе. Уточняется, что каждому сотруднику должно быть выделена премия от двух тысяч рублей. В распоряжение отмечается, что МВД должно будет проконтролировать процесс премирования. Также ведомству поручено отчитаться перед правительством РФ до 1 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству увеличить пенсию военнослужащим и проиндексировать их денежное довольствие. Глава государства анонсировал повышение зарплат силовиков в 2023 году.