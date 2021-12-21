Путин поручил увеличить пенсию военным

21 декабря 2021 в 16:05 Размер текста - 17 +

Денежное довольствие военнослужащих должно превышать зарплаты в ведущих отраслях экономики, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ проиндексировать денежное довольствие военнослужащих и увеличить их пенсию. Соответствующее распоряжение он озвучил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. «Мы будем добиваться, чтобы за свою службу военные получали достойное вознаграждение. Денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. Правительство должно и дальше своевременно индексировать денежное довольствие военнослужащих и увеличивать военную пенсию», — заявил Владимир Путин на мероприятии, которое транслируется на youtube-канале «телеканала 360». Ранее глава государства анонсировал повышение выплат силовикам на совещании по экономическим вопросам в сентябре 2021 года. По словам Путина, денежное содержание военнослужащих и правоохранителей увеличится на 5% в 2023 году. В ближайшие несколько лет на 9% также будет увеличиваться зарплаты сотрудников ФСИН, МВД, ФТС и Росгвардии, добавил президент РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ проиндексировать денежное довольствие военнослужащих и увеличить их пенсию. Соответствующее распоряжение он озвучил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. «Мы будем добиваться, чтобы за свою службу военные получали достойное вознаграждение. Денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. Правительство должно и дальше своевременно индексировать денежное довольствие военнослужащих и увеличивать военную пенсию», — заявил Владимир Путин на мероприятии, которое транслируется на youtube-канале «телеканала 360». Ранее глава государства анонсировал повышение выплат силовикам на совещании по экономическим вопросам в сентябре 2021 года. По словам Путина, денежное содержание военнослужащих и правоохранителей увеличится на 5% в 2023 году. В ближайшие несколько лет на 9% также будет увеличиваться зарплаты сотрудников ФСИН, МВД, ФТС и Росгвардии, добавил президент РФ.