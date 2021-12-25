WP назвала самое уязвимое место Украины в войне с Россией

Россия доминирует в Азовском море, заявил Дмитрий Кулеба Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российские корабли в Азовском море могут вплотную подойти к берегам Украины, что делает приморские города республики наиболее уязвимыми в стране. Об этом сообщает The Washington Post. Издание уточняет, что Азовское море забито российскими кораблями — их в четыре раза больше, чем украинских.

«[Азовское море] забито российскими кораблями — их примерно в четыре раза больше, чем украинских. В море нет морской границы, российский флот может подобраться к украинскому берегу настолько близко, насколько пожелает, что, возможно, делает юго-восточные приморские города Украины наиболее уязвимыми в стране», — пишет The Washington Post со ссылкой на редактора Black Sea News Андрея Клименко.

Издание отмечает, что Азовское море — это единственное место, где силы Киева и Москвы ежедневно рискуют вступить в прямой конфликт. Если вторжение будет происходить с моря — украинские силы, по данным американской разведки, будут бессильны. Пока первый солдат не ступит на сушу — они не смогут предпринять какие-либо действия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что в Азовском море доминирует Россия. По его мнению, в случае войны Москва будет активно использовать свои корабли для давления на южные берега республики. Также Россия блокирует почти 70% Азовского моря, проводя учения по артиллерийской стрельбе, сообщает Киев.

В начале декабря ФСБ России сообщили о движущемся в сторону Керченского пролива корабле украинских ВМС «Донбасс». В ведомстве заявили, что действия судна создали угрозу мореплаванию. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «Донбасс» находился в Азовском море на законных основаниях, так как это «акватория совместного пользования», передает RT. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала маневры украинского корабля провокацией, сообщает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что произошедшее в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальный вред и опасность подобных действий, передает «Национальная служба новостей».

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