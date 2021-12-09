ФСБ РФ сообщила об украинской угрозе в Керченском проливе

10 декабря 2021 в 01:16 Размер текста - 17 +

В пресс-службе ФСБ отметили, что украинский корабль создает угрозу безопасности мореплавания Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Украинский военный корабль не выполняет требований изменить курс и движется в сторону Керченского пролива. Об этом сообщили Центра общественных связей ФСБ. «Девятого декабря текущего года в 09:12 корабль управления „Донбасс“ ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива», — говорится в сообщении Центра общественных связей. Отмечается, что заявок от украинской стороны на прохождение Керчь-Еникальского канала, в соответствии с приказом Минтранса РФ, не поступало. На предупреждение береговой охраны ПС ФСБ России украинское судно ответило, что не намерено следовать через Керченский пролив. «В настоящее время „Донбасс“ находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — заключается в сообщении Центра общественных связей ФСБ. Агентство «РБК-Украина» отправило запрос в Госпогранслужбу Украины об этом корабле. В пресс-службе ведомства отметили, что пока не владеет информацией по этой ситуации. Обновлено 01:23: «Информация о движении корабля управления „Донбасс“ (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления „Донбасс“ лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Ранее сообщалось, что российские истребители пресекли попытку самолетов-разведчиков США пересечь границу РФ. МИД РФ направила США ноту протеста из-за «попыток проверки на прочность системы охраны [российских] рубежей». 9 декабря истребители РФ сопроводили пять военных самолетов Франции и США над Черным морем, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский военный корабль не выполняет требований изменить курс и движется в сторону Керченского пролива. Об этом сообщили Центра общественных связей ФСБ. «Девятого декабря текущего года в 09:12 корабль управления „Донбасс“ ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива», — говорится в сообщении Центра общественных связей. Отмечается, что заявок от украинской стороны на прохождение Керчь-Еникальского канала, в соответствии с приказом Минтранса РФ, не поступало. На предупреждение береговой охраны ПС ФСБ России украинское судно ответило, что не намерено следовать через Керченский пролив. «В настоящее время „Донбасс“ находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — заключается в сообщении Центра общественных связей ФСБ. Агентство «РБК-Украина» отправило запрос в Госпогранслужбу Украины об этом корабле. В пресс-службе ведомства отметили, что пока не владеет информацией по этой ситуации. Обновлено 01:23: «Информация о движении корабля управления „Донбасс“ (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления „Донбасс“ лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Ранее сообщалось, что российские истребители пресекли попытку самолетов-разведчиков США пересечь границу РФ. МИД РФ направила США ноту протеста из-за «попыток проверки на прочность системы охраны [российских] рубежей». 9 декабря истребители РФ сопроводили пять военных самолетов Франции и США над Черным морем, передает RT.