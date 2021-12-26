На Новый год тюменцев ждет потепление

В новогоднюю ночь тюменцев ждет температура около -13 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ночь на 1 января 2022 года тюменцев ждет потепление. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. В настоящее время в Тюмени отмечается температура воздуха на уровне -25 градусов.

«31 декабря средняя температура воздуха в Тюменской области составит -13 градуса. Днем 1 января повышение до -9 градусов», — сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.

В последние несколько суток на Тюменскую область обрушились сильные снегопады. Из-за стихии в областном центре резко выросли цены на такси и образовались многокилометровые пробки.