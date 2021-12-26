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На Новый год тюменцев ждет потепление

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В новогоднюю ночь тюменцев ждет температура около -13 градусов Фото:

В ночь на 1 января 2022 года тюменцев ждет потепление. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. В настоящее время в Тюмени отмечается температура воздуха на уровне -25 градусов.

«31 декабря средняя температура воздуха в Тюменской области составит -13 градуса. Днем 1 января повышение до -9 градусов», — сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.

В последние несколько суток на Тюменскую область обрушились сильные снегопады. Из-за стихии в областном центре резко выросли цены на такси и образовались многокилометровые пробки.

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В ночь на 1 января 2022 года тюменцев ждет потепление. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. В настоящее время в Тюмени отмечается температура воздуха на уровне -25 градусов. «31 декабря средняя температура воздуха в Тюменской области составит -13 градуса. Днем 1 января повышение до -9 градусов», — сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. В последние несколько суток на Тюменскую область обрушились сильные снегопады. Из-за стихии в областном центре резко выросли цены на такси и образовались многокилометровые пробки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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