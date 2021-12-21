В Тюмени в снегопад резко подорожали услуги такси

Перевозчики взвинтили цены из-за непогоды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на фоне непогоды и дорожных заторов резко подорожали услуги такси. Об этом жители города сообщили в редакцию URA.RU. В городе третьи сутки идет снег. В утренние часы это привело к возникновению серьезных пробок.

«У агрегатора „Яндекс. Go“ поездки подорожали ровно в два раза. Обычно, чтобы доехать от дома до работы, я отдаю 150 рублей. В данный момент, вечером, цена в приложении — уже 339 рублей. Программа так и пишет: „Сейчас в районе заказов намного больше, чем свободных машин. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов“. Еще там указано, что на конечную стоимость поездки повлияли плохая погода и пробки», — сообщила URA.RU тюменка Екатерина Ядрошникова.

Другой горожанин сообщил агентству, что непогода повлияла и на стоимость услуг частных перевозчиков. «Водители, которые работают сами на себя, уже давно подстраиваются под ценники агрегаторов. Сам лично сегодня утром ехал по двойному тарифу», — пояснил агентству тюменец на условиях анонимности.

Пресс-служба агрегатора объяснила колебания стоимости динамичным ценообразованием. «Цена поездки зависит от множества факторов, таких как: количество свободных машин в районе, где находится пользователь, количество желающих заказать такси, пробки, тариф, расстояние и длительность поездки. Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот — чем меньше свободных водителей на линии, тем дороже может быть поездка», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Яндекс».