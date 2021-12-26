В Госдуме предложили льготы для российских водителей

26 декабря 2021 в 22:01 Размер текста - 17 +

По мнению депутат Госдумы, в России неравномерно распределены цены на бензин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В некоторых российских регионах государству следует субсидировать часть затрат малоимущих россиян на топливо из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. «У нас на Дальнем Востоке определенная ситуация, потому что естественным образом сложилась так, что весь этот регион зависит от нефтеперерабатывающих заводов и железной дороги. Но железная дорога на Восток едет очень тяжело. Эти комплексы дают объективную картину, где по регионам неравномерно распределены цены, и там необходимо, на мой взгляд, субсидировать как минимум тому населению, которое находится в сложном материальном положении», — сказал URA.RU Валерий Селезнев. Парламентарий отметил, что личный автомобиль не должен быть предметом роскоши для граждан, где существуют проблемы с развитием системы общественного транспорта. «Опять же на Дальнем Востоке на изолированных, труднодоступных территориях действительно общественный транспорт не так развит, как в Москве или Санкт-Петербурге. Там, где приходится каждый день на работу ездить из поселка, а автобусы ходят не по твоему рабочему времени и очень редко, есть проблема», — уточнил собеседник агентства. По мнению депутата Госдумы, деньги на субсидирование определенных категорий граждан можно взять из ФНБ. «Ничто не мешает субсидировать определенную категорию граждан. Есть такое непопулярное словосочетание — норма потребления. Назовите ее как хотите, но нужно гарантировать, что по какой-то твердой цене будет субсидироваться топливо, допустим, на год. Это можно сделать с помощью прогноза социально-экономического развития, в который включают, в том числе прогноз роста цен на топливо. Это можно сделать элементарно. Заложить эту субсидию можно из того же ФНБ», — рассуждает Селезнев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В некоторых российских регионах государству следует субсидировать часть затрат малоимущих россиян на топливо из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. «У нас на Дальнем Востоке определенная ситуация, потому что естественным образом сложилась так, что весь этот регион зависит от нефтеперерабатывающих заводов и железной дороги. Но железная дорога на Восток едет очень тяжело. Эти комплексы дают объективную картину, где по регионам неравномерно распределены цены, и там необходимо, на мой взгляд, субсидировать как минимум тому населению, которое находится в сложном материальном положении», — сказал URA.RU Валерий Селезнев. Парламентарий отметил, что личный автомобиль не должен быть предметом роскоши для граждан, где существуют проблемы с развитием системы общественного транспорта. «Опять же на Дальнем Востоке на изолированных, труднодоступных территориях действительно общественный транспорт не так развит, как в Москве или Санкт-Петербурге. Там, где приходится каждый день на работу ездить из поселка, а автобусы ходят не по твоему рабочему времени и очень редко, есть проблема», — уточнил собеседник агентства. По мнению депутата Госдумы, деньги на субсидирование определенных категорий граждан можно взять из ФНБ. «Ничто не мешает субсидировать определенную категорию граждан. Есть такое непопулярное словосочетание — норма потребления. Назовите ее как хотите, но нужно гарантировать, что по какой-то твердой цене будет субсидироваться топливо, допустим, на год. Это можно сделать с помощью прогноза социально-экономического развития, в который включают, в том числе прогноз роста цен на топливо. Это можно сделать элементарно. Заложить эту субсидию можно из того же ФНБ», — рассуждает Селезнев.