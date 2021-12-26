Вице-президент США пригрозила России новыми санкциями

России из-за ситуации на Украине пригрозили санкциями из США. О них предупредила вице-президент США Камала Харрис.
«Мы работаем с нашими союзниками… и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше», — сообщила политолог в эфире телеканала CBS. При этом она подчеркнула, что США координируют свою позицию с союзниками и передают всю информацию российским властям.
Камала Харис напомнила, что США ранее предупреждали Россию о том, что не стоит посягать на суверенитет Украины. По ее словам, американские власти по-прежнему отстаивают территориальную целостность этой страны.
По мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, экс-посла Вашингтона в НАТО Курта Волкера, западным странам необходимо ввести новые санкции против России. При этом Запад сможет отменить эти санкции только в случае, если РФ откажется от военной эскалации.
России из-за ситуации на Украине пригрозили санкциями из США. О них предупредила вице-президент США Камала Харрис. «Мы работаем с нашими союзниками… и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше», — сообщила политолог в эфире телеканала CBS. При этом она подчеркнула, что США координируют свою позицию с союзниками и передают всю информацию российским властям. Камала Харис напомнила, что США ранее предупреждали Россию о том, что не стоит посягать на суверенитет Украины. По ее словам, американские власти по-прежнему отстаивают территориальную целостность этой страны. По мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, экс-посла Вашингтона в НАТО Курта Волкера, западным странам необходимо ввести новые санкции против России. При этом Запад сможет отменить эти санкции только в случае, если РФ откажется от военной эскалации.