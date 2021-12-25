25 декабря 2021

Депутат Госдумы предрек нападение Украины на Россию в феврале

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Делягин заявил, что Украина может напасть на российские территории Фото:

Украина может напасть на Россию в феврале 2022 года. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — заявил Делягин на своем YouTube канале. По его словам, украинские войска могут напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск. «Возможно все, что угодно», — отметил депутат.

Ранее глава РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов. Он отметил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны.

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Украина может напасть на Россию в феврале 2022 года. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. «Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — заявил Делягин на своем YouTube канале. По его словам, украинские войска могут напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск. «Возможно все, что угодно», — отметил депутат. Ранее глава РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов. Он отметил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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