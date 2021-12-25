Депутат Госдумы предрек нападение Украины на Россию в феврале

26 декабря 2021 в 04:26 Размер текста - 17 +

Делягин заявил, что Украина может напасть на российские территории Фото: Анна Майорова © URA.RU Украина может напасть на Россию в феврале 2022 года. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. «Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — заявил Делягин на своем YouTube канале. По его словам, украинские войска могут напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск. «Возможно все, что угодно», — отметил депутат. Ранее глава РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов. Он отметил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина может напасть на Россию в феврале 2022 года. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. «Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — заявил Делягин на своем YouTube канале. По его словам, украинские войска могут напасть на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск. «Возможно все, что угодно», — отметил депутат. Ранее глава РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов. Он отметил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны.